Capítulo de hoy de ‘Amar es para siempre’; 27 de septiembre de 2022: la verdad tiene un alto precio

Andrea, muy preocupada por Ciriaco, ha acudido a casa de los Gómez para hablar con Manolita y tener noticias sobre él. La joven le ha pedido que, si consigue hablar con su hijo, le diga que no se ha olvidado de él y que sabe que pronto saldrá de la cárcel.

Rocío ha decidido cancelar su boda debido a que Restituto le ha sido infiel con otra mujer. Y, por mucho que la gente le diga que debe perdonarle, Rocío tiene muy claro que vale mucho y está dispuesta a encontrar a otra persona con la que compartir su vida, pero que la respete y la valore.

Marcelino, que está destrozado por la acusación de asesinato hacia su hijo, se ha desahogado con el marido de Nieves. Además, Ricardo ha reconsiderado su decisión y aceptará el noviazgo de su hija con Ciriaco.

Oliver no está dispuesto a rendirse y pretende conquistar como sea a Carballo, aunque ella no quiera saber nada de él. María se está cansando de sus insistencias y no descarta acudir a la policía.

Andrea ha descubierto el malévolo plan de su madre para inculpar a Ciriaco de la trágica muerte de Ana Mari y ha estallado en contra de ella. Nieves le ha puesto contra las cuerdas, pero la joven ha sido incapaz de llamar a la policía para confesar la verdad.

No te pierdas todo lo que está por venir en tu serie favorita. Aquí puedes ver lo que ocurrirá en el próximo capítulo. Si no puedes esperar... ¡Adelántate a la emisión en ATRESplayer PREMIUM!