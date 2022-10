Capítulo de hoy de ‘Amar es para siempre’; 17 de octubre de 2022: haciendo lo correcto

Tras poner contra las cuerdas a Ciriaco, Cristina ha conseguido que el hijo de Manolita y Marcelino confiese, de una vez por todas, dónde estuvo la noche del crimen de Ana Mari.

Para avanzar más en la investigación, la abogada le ha pedido ayuda a Carballo: “Tenemos que encontrar al camello con el que estuvo y demostrar que Ciriaco no estuvo en el lugar del crimen”.

Desde que entró en prisión, ‘el tuerto’ está obsesionado con Ciriaco y no para de amenazarlo. Tal y como le advirtió: si hace todo lo que le pide, no tendrá problemas.

Tras discutir con el preso, el hijo de Manolita y Marcelino ha pensado en el consejo que le dio su madre por teléfono y cree que es la solución, por eso le ha pedido ayuda a Jeros.

Antonio José, tal y como ha recordado con su amigo Lorenzo, ha llegado a ser lo que soñó desde niño: un cantante de éxito.

En el King’s, el cantante le ha hecho un gran favor a Lorenzo. Con solo una llamada ha conseguido que Miguel Bosé acceda a cantar en el pub de la Plaza de los Frutos, algo que ha sorprendido mucho al actor.

En el Supermercado Sanabria, Marcelino le ha dejado bien claro a Samuel que no quiere que se acerque a Manolita. “Tu jefa solo es Nieves, a Manolita ni le dirijas la palabra”, le ha advertido. De momento, el tabernero no se atreve a contarle lo que vieron sus ojos a Manolita ya que no quiere darle más disgustos a su mujer.

