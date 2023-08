La actuación de Rafa Conde en el King’s acaba de la peor forma posible: ¡detenido por la Policía!

Desde que apareció en la Plaza de los Frutos, Rafa siempre quiso actuar en el King’s. Su amistad con Sofía le permite debutar en el escenario que tanto ha soñado, pero la actuación que tiene preparada acaba en desastre.

Ataviado con un disfraz de monja y una coreografía de infarto, Rafa sale a darlo todo al escenario. Provocador y sin pudores, el joven se entrega a su público con tan mala suerte que, entre todos los ojos, hay unos militares a los que no les gusta lo que ven. Los dos jóvenes, sin pensarlo, se lanzan a pegarle.

La policía no tarda en llegar al King’s para apaciguar la pelea. Iván, que todavía trata de salir ileso de la muerte de Ester, no apoya al joven bailarín. “A nosotros no nos viene bien que la policía este un día sí y otro también en el local”, advierte. Sofía, sin entender cómo Iván no defiende a su amigo, le escucha atónita terminar de decir: “Nos da mala imagen”. ¿Aumentará esto las diferencias entre ambos?