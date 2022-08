Capítulo de hoy de ‘Amar es para siempre’; 24 de agosto de 2022: el amor, a veces, es complicado

Ana Mari ha llegado a Madrid pisando fuerte. La joven se ha reencontrado en ‘El Asturiano’ con Ciriaco, quien se ha entusiasmado al verla. La complicidad que hay entre ambos es más que evidente.

Carballo ha regresado al centro de salud mental en el que se encuentra Candela para abrirle los ojos sobre Uriarte. Sin embargo, la joven está convencida de que el empresario es un hombre bueno y que la está cuidando.

Rubén está muy enfadado y disgustado con Cristina por la imprudencia de sus actos. El médico consiguió salvarle la vida a la abogada golpeando a su agresor y puede que el hombre se muera. La relación entre ambos pende de un hilo.

Penélope ha intercedido para que Diego perdone a su padre pero no lo ha conseguido. El joven no se ha mostrado dispuesto a darle una segunda oportunidad a Ismael y le ha dicho a la profesora que no quiere saber nada de ellos.

Fran y Paloma han protagonizado una discusión en Garlo. La joven, muy dolida y enfadada, ha llamado mentiroso al creativo y le ha echado en cara que no le contase que Coral le había besado.

