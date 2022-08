Capítulo de hoy de ‘Amar es para siempre’; 10 de agosto de 2022: apostar por el camino correcto

Fran ha recapacitado. Él ya no quiere un amor de turbulencias como el de Coral porque prefiere uno sereno como el de Paloma.

Dispuesto a demostrarle que quiere pasar toda su vida con ella, le ha pedido que se vayan a vivir juntos. ¡Cree que ha llegado el momento y no quiere seguir perdiendo más el tiempo!

Hay amores que no salen del corazón y Fran es la persona que más ha marcado a Coral. Su historia de amor no tuvo final feliz y es cierto que no pudieron superar los obstáculos, pero no se puede negar que la química entre ambos sigue muy presente.

Pero, ¿puede el creativo cambiar de opinión cuando descubra que Coral sigue enamorada de él? Dicen que donde hubo fuego, cenizas quedan…

Uriarte, en una charla con su hijo, le ha advertido que los próximos días serán muy complicados y le ha pedido que se mantenga frío y no se deje llevar por las emociones.

Parece que Raúl ha vuelto, una vez más, a confiar en la buena voluntad de su padre y cree firmemente que su decisión es acertada…

Penélope e Ismael estaban celebrando que su embarazó va muy bien y han compartido la noticia con sus amigos, pero todo se ha truncado cuando la policía se ha llevado detenido a Diego.

Carballo ahora sabe que Fran y Fausto no tuvieron nada que ver con la extraña desaparición de Candela.

De momento, todas sus sospechas señalan a Uriarte, pero seguirá investigando hasta encontrar la verdad.

