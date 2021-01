Virginia se obsesiona con Esperancita, una prostituta

Virginia había conocido a Esperancita el día anterior en el King’s mientras trataba con un cliente. Pese a que Cifuentes ha estado a punto de meterse a monja y huye de cualquier acto impuro, la joven no olvida el duro pasado de su madre como prostituta y no puede evitar tratar de salvar a Esperanza de las garras de un hombre que no la estaba tratando bien.

Esperanza le recrimina su actitud, tan solo es parte de su trabajo pero Virginia necesita saber más sobre la vida de la chica quién le recuerda a su madre.

Cifuentes no lo duda y persigue a Esperancita, ¿hasta dónde querrá llegar?