La reivindicación de Cristina ante el mundo hecho para parejas

Cristina ha pasado un periodo un poco complicado. Tras la huida de Marcos Salaverría, con quien había tenido un pequeño idilio, ahora se siente sola.

Para ella, no tener pareja nunca había sido un problema, sin embargo, ahora se está dando cuenta de que el mundo está hecho para dos. Las personas solteras tienen menos privilegios, todo está diseñado para ser dos. Y percatarse de esto no le ha sentado nada bien.

Cristina ha tenido una cita con ella misma y le ha contado a Justo cómo fue su velada y, por lo que parece… ¡No ha ido nada bien!

En el restaurante le pusieron en una estrecha mesa pequeña ya que era solo para “una persona”. Por lo que terminó cenando ella sola en una barra de un bar un bocata de calamares. Además, se le acercaron muchísimos borrachos preguntándole: “¿Qué haces aquí tan sola?”

Pero Quintero, tan sabio como siempre, le ha preguntado: “Tú siempre habías estado sola y no te había importado, ¿quizá lo que ha cambiado no es el mundo si no tú?”

Cristina se ha quedado perpleja ante esta apreciación. ¿Podría ser que tras su aventura con Salaverría ahora quiera encontrar el amor?

¡Adelántate a la emisión en ATRESplayer PREMIUM!