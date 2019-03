MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 1562

Todos los Gómez menos Marcelino saben que Luisita y Amelia están juntas, y Luisita no aguanta más ocultándole la relación a su padre. Amelia no tiene tan claro contárselo por miedo a la reacción que pueda tener Marcelino. "Hay que ser valientes, tú eres mi vida y no puedo seguir ocultándoselo", le responde Luisita.