MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 1547

Luisita se ha enterado por Miguel de que no necesita ningún permiso paterno para independizarse, cargada de ira se presenta en su casa para reprocharles a sus padres que le hayan mentido. Luisita se pone echa un furia y su madre estalla en lágrimas, Luisita no entiende porqué sus padres no le piden perdón y Marcelino le recrimina su egoísmo. Los Gómez están pasando por un duro momento y Luisita se siente culpable por sus reproches.