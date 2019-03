MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 1540

María por fin encuentra el valor para decirle a Ignacio lo que piensa sobre la llegada del pequeño Joselito a sus vidas. María le hace ver que no es un buen momento "para tener un hijo" y le propone que su amiga Elisa y su marido le adoptan. Ignacio se siente muy ofendido por los planes de María sin haberle tenido en cuenta: "Has movido hilos a mis espaldas". Los reproches hieren a María que no se siente preparada para afrontar la vida con un hijo.