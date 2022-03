“Ha venido a humillarme”: Quintero ‘salva’ a Carmen de las garras de Uriarte

“¿Por qué no me dejas en paz?”. Carmen no puede creer que Uriarte se haya presentado otra vez en su casa.

El dueño de la competencia de Garlo, tras denunciarlos por plagio, ha protagonizado un fuerte cara a cara con Raúl y, ahora, está dispuesto a ir más allá.

“Lo quiero todo: a la empresa y, sobre todo, a ti. Te sigo queriendo y pretendo que recuperemos ese amor”. Al escucharlo, Carmen le ha rogado que se marche de su casa y le ha recordado que no siente nada por él, pero Uriarte ha hecho de las suyas y ha forzado un beso. ¿Hasta dónde llega su obsesión?

Por suerte para la madre de Raúl, Quintero ha tocado la puerta en el mejor momento y, de esta manera, ha podido echar a Uriarte de su casa. Además, la mujer le ha confesado que se vio obligada a doblegar ante sus deseos, después de amenazarla con contarle a su hijo que él es su verdadero padre…

