MEJORES MOMENTOS CAPÍTULO 1568

Manolita y Marcelino han preparado una merienda con Luisita y Amelia para arreglar las cosas, pero Marcelino opina que "no es normal" y prefiere no enterarse de lo que haga su hija. "Lo estoy intentando pero no puedo", Marcelino ha dejado a todas muy tristes tras perder la oportunidad de reconciliarse con su hija.