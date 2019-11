¿Se convertirá Julia en una 'devoradora de hombres'?

El carácter de Julia ha dado un giro radical después de separarse de Armando. No puede ocultar la gran pasión y el deseo que siente hacia Guillermo, está más feliz que nunca y no duda en demostrarlo. Hasta Galán se sorprende de la nueva faceta de su enamorada.

Lourdes no puede negar la evidencia y toma una drástica decisión respecto a Guillermo. La mayor de los Ordóñez es consciente del amor que sienten él y su madre, y decide disculparse con el abogado. No obstante, deja muy claro que no aprueba la relación. ¿Lo hará algún día?