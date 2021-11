Tremenda discusión de Guillermo e Inés, a días de su boda

Quedan pocos días para la boda entre Guillermo e Inés. Los nervios de la pareja están a flor de piel. Se encuentran desbordados con los preparativos pero es Inés quien toma la mayor parte de las decisiones…por no decir todas.

Eso era lo que a la mejor amiga de Guillermo, Cris, le ponía de los nervios. Inés está controlando toda la boda, y su prometido, pues, solo puede dar el visto bueno.

Sin embargo, por primera vez, Guillermo ha tomado la iniciativa en algo: quiere que el grupo al que representa toque el día de su boda. Como no quiere molestar a Inés, ha pactado con ellos que toquen sólo una canción propia y el resto serán canciones de toda la vida. Pero cuando va a decírselo a Inés… ¡Sorpresa! Inés y su padre ya habían hablado con una banda popular de Málaga para que tocaran en la boda.

Guillermo, furioso no da crédito. Inés le pide que diga que no a la banda, y encima ella no para de decidir las cosas de ambos. Guillermo se siente “como un florero”, ya que ella no le deja tomar ninguna decisión. Ambos se enzarzan en una tremenda discusión… ¿Será la crisis de antes de la boda? ¿Seguirá la boda adelante después de esto?