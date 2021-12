El temor de Coral que Fran calma con una sincera declaración de amor

Tras dar rienda suelta a su amor, Fran y Coral se han distanciado mucho. Coral ha alejado al creativo de ella, al menos por un tiempo, y le confesó que no iba a cancelar la boda.

Sin embargo, la propia Lozano se está dando cuenta de lo complicada que es su situación. No quiere partirle el corazón a Raúl, pero al mismo tiempo sabe que no está enamorada de él.

¿Es lo correcto casarse con una persona de la que no estás enamorada?

Ella misma sabe que no. Pero le dice a Fran: “No soy capaz de romper el corazón a un hombre que me quiere”. No obstante, el creativo le replica…“Yo también lo daría todo por ti”. Pero Coral le confiesa sus miedos, no quiere que Fran juegue con ella…

¿Será capaz Mendieta de hacerle ver que él ha cambiado?