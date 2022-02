La súplica de Tina en su duro reencuentro con Coral: “Necesito una última oportunidad”

Paloma sabía perfectamente que Tina iba a intentar retomar la relación con Coral. Ella misma se lo confirmó en el primer encuentro que tuvieron en Garlo, sin embargo, lo que también sabía era que Coral no se lo iba a tomar nada bien.

Pero el reencuentro ha sido inevitable. Tina ha hecho un esfuerzo titánico para que su hija escuche todo lo que le tiene que decir. Coral, de muy mala gana, ha aceptado, pero con la condición de Paloma esté presente también.

La mujer le ha asegurado a su hija que lleva tres años sin beber y que está tratando de rehabilitarse: “Si quise curarme, fue solo por ti”.

Sin embargo, Coral ya no se cree nada, tiene mucho rencor acumulado por todo lo que le hizo cuando era pequeña… No fue una buena madre y no estuvo presente para su hija: “Para mí estás muerta”, le ha dicho.

¿Será capaz Tina de conseguir que Coral le perdone en algún momento?