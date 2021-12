Las sospechas de los Gómez eran ciertas: ¡Catalina se ha enamorado de dos chicos a la vez!

Marcelino y Manolita vieron a su hija en la plaza con dos chicos distintos y se temían que Catalina estuviese saliendo con los dos a la vez.

¡Las peores sospechas de los Gómez se han confirmado! En una conversación madre e hija, Catalina le confirma a Manolita que está con los dos chicos a la vez: “Lo que no tiene uno, lo tiene el otro”, afirma.

Manolita no puede creerlo y desesperada le pregunta: “¿Cómo te has podido enamorar de dos chicos a la vez?” Ella trata de hacer ver a su hija que no se puede estar con dos chicos a la vez y la alecciona explicándole que ese comportamiento no está bien.

¿Cómo reaccionará la rebelde Catalina?