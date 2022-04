El sorprendente giro de Ismael: traiciona a Lucía para desvelarle toda la verdad a Salaverría

Se acabaron las dudas. Ismael ha tomado una firme decisión y, ahora, está muy arrepentido de haberse dejado manipular por Lucía Setien en su plan con Marcos Salaverría.

Tras descubrir que la camarera del King’s se ganó su confianza y se involucró en su vida privada, cargándose su relación con Penélope, para hundirlo y que no pudiera negarse a aceptar su propuesta, se ha dado cuenta de la clase de persona que tiene a su lado.

Salaverría, al ver a su mujer en el pub, ha entendido que el gerente se ha estado acercado a él por puro interés y, tras encararlo, le ha dado un duro golpe en la cara.

Ismael ha estado meditando mucho esta situación y el consejo de Pelayo le ha servido para comprender que debe hacer lo correcto.

Por ello, ha tomado una firme decisión: continuar la farsa con Lucía para que no sospeche. "Estamos a punto de conseguirlo. Ahora, más que nunca, debemos estar tranquilos y no ver fantasmas donde no los hay", le ha hecho creer a la camarera.

De esta manera, su amigo podrá ganar tiempo para demostrar su inocencia ante el juez. Al escucharlo, Salaverría ha perdonado a Ismael ya que ha visto que era una víctima más: "Has sido una marioneta en sus manos”.

