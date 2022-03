Sonia se sincera con Clara: "No quería ver que mi historia con Carlos tenía mucho que ver con la tuya"

Las cosas no han terminado bien entre Medina, Sonia y Clara. Tras descubrir la gran farsa, Clara ha tomado una drástica decisión: llamar a la revista para denunciar el caso.

Esto ha caído como un jarro de agua fría en ‘¡Flechazos!’. La metedura de pata de Medina puede dejarles sin trabajo y, por eso, Sonia ha intentado solucionar esta situación con la verdad por delante.

Tal y como le ha explicado a Clara en el King’s, está muy avergonzada por haber permitido que la mentira llegara tan lejos: “Nos hemos comportado como dos principiantes y te pido perdón, sobre todo porque tendría que haber sido sincera contigo y decirte que tu problema radica en la falta de confianza”.

Desde el momento en el que la mujer le contó su dura historia con el que había sido el gran amor de su vida, Sonia se vio reflejada en ella, pero no quiso contarlo porque no lo había superado y hablar de ello era muy duro. “Cuando me contaste lo que te había pasado con César, yo tendría que haberte dicho que acababa de vivir algo muy parecido con mi pareja, Carlos”, le ha dicho.

Al comprender la situación, ambas han rebajado la tensión del ambiente y Sonia le ha dado un gran consejo: “Nos van a decepcionar más, sobre todo si vamos por la vida con una coraza”.

Como último gesto, la psicóloga le ha compartido el número de un profesional para que Clara vaya y le ayude con su problema ya que solo podrá confiar en una nueva pareja cuando solucione sus miedos e inseguridades.

