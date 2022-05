Sonia se lanza y confiesa su amor a Medina: “Estoy enamorada de ti, te quiero”

Sonia ha descubierto, gracias a Pelayo, que Medina está valorando la posibilidad de marcharse de Madrid y, ante esta situación, ha entendido que no puede seguir callando lo que siente.

En la boda de sus padres no encontró el momento idóneo. Cuando los jóvenes se quedaron a solas en el despacho del King’s, Medina frenó la conversación y Sonia no encontró el valor para lanzarse.

Tras pensar mucho en ello, Sonia ha encontrado en la calle a Medina y, sin dar demasiadas vueltas, le ha expresado su amor. “Estoy enamorada de ti. Contigo soy mejor y me encanta que estemos juntos. A pesar de todos los miedos que tengo, quiero que esto funcione”, le ha dicho.

Pero la reacción de Medina no ha sido la esperada. No cree en sus palabras. “Estar enamorados no es tomar decisiones precipitadas solo porque tienes miedo de perder a alguien. No puedo darte una oportunidad”, le ha respondido.

Sonia ha quedado completamente destrozada. ¿Ha dejado pasar su momento con Medina?