Sonia, como nunca antes: ¡Está perdidamente enamorada de Carlos Halcón!

Gracias a Medina, Sonia se reencontraba con el hombre que más ha querido: Carlos Halcón.

Su historia, por bonita que pareciera, ya que estuvieron a punto de casarse, no terminó nada bien. Sonia sentía que Carlos planificaba el futuro y no la permitía tomar sus propias decisiones, por lo que le dejó plantado en el altar. Y él no se lo tomó nada bien.

Después de estar años separados, la vida les reunió cuando Medina se puso en contacto con él, y la generosidad del joven, permitió que la pareja se volviese a dar una segunda oportunidad.

Ahora, ambos están juntos y felices paseando, atrás quedó la Sonia escéptica y que no confiaba en el amor.

¿Le durará para siempre? ¿Darán un paso más ella y Carlos?