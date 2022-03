Sonia, ¿celosa por la cita entre Medina y Clara?

Tras recibir una llamada de Clara, Sonia se ha molestado mucho con Medina ya que no entiende cómo es posible que se haya hecho pasar por un candidato para tener una cita con ella.

¿Qué pretendía con eso? La jefa de ‘¡Flechazos!’ es consciente de que Clara es una mujer muy atractiva, pero el joven le ha despejado todas las dudas: su objetivo era analizar qué falla en sus citas.

Medina está convencido de que Clara no está preparada para encontrar una pareja. “Es muy recelosa y ve fantasmas por todas partes. En un momento de la cita me preguntó si podía ir a mi casa para comprobar que vivía solo y no estaba casado”, le ha asegurado.

Para asegurarse de que no era un caso aislado, cuando terminó su cita, volvió a la agencia y llamó a todos los candidatos y, sorprendentemente, todos mantuvieron la misma versión.

En el último encuentro entre Sonia y Clara, la mujer le abrió su corazón y le compartió cómo habían sido sus anteriores relaciones.

Ahora, Sonia se ve reflejada en su historia y le ha hecho una promesa: ayudarle a encontrar al hombre de sus sueños. ¿Podrá cumplirlo?

