Curtis es consciente de sus limitaciones y de su mala vida, algo que sabe no le compensa a Sofía a quién considera ser una buena mujer. Sin embargo, el amor que sienten ambos puede con cualquier pasado y Sofía le vuelve a insistir a Curtis en que no se perdonaría nunca no haber intentado una relación con él.

Adelántate a los próximos capítulos en ATRESplayer PREMIUM