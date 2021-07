Socorro encara la dolorosa verdad y se sincera con Caridad

Caridad se ha enterado de la peor manera posible que Socorro no es su hermana, sino que en realidad es su madre.

Una misteriosa herencia de un tal Emilio Quiroga sorprende a Caridad, que tras presionar a la que consideraba su hermana descubre, horrorizada, que le han estado mintiendo durante toda su vida.

Tras estar desaparecida casi un día entero, Caridad vuelve al domicilio de los Sáez de Abascal y se encuentra con Socorro. Preocupada, le cuenta toda la historia: quién era su padre, cómo se quedó embarazada, cómo lo ocultaron…

Caridad no da crédito a lo que oye, que se marcha de casa, no sin antes decirle a Socorro que no quiere volver a saber más de ella en su vida.

Adelántate a la emisión en ATRESplayer PREMIUM