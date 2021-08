El secreto de Manolín que hace prometer a Emma no confesarlo a sus padres

Emma ve a Manolín en la plaza de los Frutos abatido. La joven se acerca para hablar con él y éste le cuenta que ha sido engañado en su nuevo trabajo.

Manolín empezaba a trabajar para Jugueterías Garlo a quién había dejado sorprendidos cuando presentó el cubo puzzle, un juego que ha creado y que está siendo un éxito pero que no lleva su nombre. La empresa se ha apropiado de su idea pero Manolín no puede exigirles derechos porque no firmó nada por escrito. Las promesas de la juguetería con el hijo de los Gómez tan solo fueron palabras que se han quedado en el aire.

Manolín se siente vulnerable, desprotegido y muy furioso por haber sido engañado de una forma tan ruin y no quiere que sus padres se enteren porque se sienten muy orgullosos de su invento. Así se lo hace prometer a Emma que entiende la rabia del que fue su marido.

