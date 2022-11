Sara se despide de Ciriaco con una emotiva reflexión: “Has sido mi salvador”

Desde la primera vez que se vieron, Sara puso sus ojos en Ciriaco y, al descubrir el gran corazón que tiene, se quedó aún más prendada de él.

La joven no dudó en lanzarse a sus brazos y besarlo, pero Ciriaco la rechazó: aún tiene en su corazón a Andrea y no puede corresponderle, ni siquiera para una aventura.

Ahora que la campaña ha terminado, Sara se ha despedido con unas bonitas palabras. “En estos días me has enseñado a valorar muchas cosas. Tú has sido mi salvador”, le ha dicho.

Por su parte, Ciriaco ha recibido sus palabras con mucha alegría y le ha deseado lo mejor en esta nueva etapa. “Si algún día necesitas algo, aquí me tienes”, le ha recordado.