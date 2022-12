Samuel rechaza el trato de Nieves: “Has sobrepasado todos los límites”

Tras contratar los servicios de la Agencia Barros, Nieves ha intentado chantajear a Samuel. Ahora sabe que está casado con Patricia y tienen un hijo pequeño, Mateo.

Lo que Nieves no imaginaba era la respuesta del mozo de almacén: su mujer está al tanto de todo. “Entre nosotros no hay secretos, no como tú con Ricardo. Pensamos que esta era la mejor opción para conseguir dinero”, le ha dicho.

Atónita ante sus palabras, la prima de Manolita ha intentado cerrar un trato con el joven para que se vaya del supermercado y de sus vidas, pero ha sido en vano.

Samuel le ha explicado que su hijo sufre un problema y tienen que operarlo, por lo que necesitan mucho dinero. Nieves ha sugerido colaborar con los cargos económicos de la operación a cambio de aceptar su trato, pero Samuel lo ha rechazado.

Además, le ha dejado bien claro que no puede comprarlo con ella y que tendrá que ver cómo cada día entra al supermercado a trabajar: su secreto solo estará a salvo si sigue dándole dinero cuando se lo pida.