Salaverría se sincera con Cristina: “Te contaré la verdad si me das otra oportunidad”

Cristina ha perdido completamente la confianza en Salaverría. La abogada se siente engañada, sobre todo tras el último encuentro con su cliente.

¿Cómo puede explicarse que en casa de Lucía y Marcos se recibiera una llamada de dos minutos tan solo quince minutos después del asesinato de los marqueses? Una cosa es evidente: le ha ocultado la verdad.

Y, después de enterarse de que el presunto asesino estaba buscando nuevo abogado, Cristina ha decidido poner punto y final en este caso, pero una llamada podría cambiarlo todo…

Marcos le ha pedido otra oportunidad. “Eres la única persona en la que confío y que puede sacarme de aquí”, le ha recordado.

Pero las cosas no son nada fáciles. ¿Cómo puede defenderlo si ya no cree en él? Las medias verdades han deteriorado la relación. “Has estado jugando conmigo. Reconoce que me has mentido”, le ha reprochado la abogada.

Ahora, el presunto asesino de los marqueses le ha pedido una nueva oportunidad y está dispuesto a contar la verdad. ¿Aceptará Cristina?

