Salaverría se rompe al descubrir que su madre ha muerto: "No he podido despedirme"

Los peores presagios de Marcos Salaverría se han cumplido. Después de conseguir la libertad condicional para ver a su madre, que se encontraba en un grave estado de salud, su familia le ha dado la espalda.

Todos están convencidos de que él es el culpable de la muerte de los marqueses de Benamazara y, por ese motivo, no le han dejado ver a su madre.

Salaverría, ante esta situación, se ha encontrado solo en la ciudad: sin familia y sin amigos. Pero Cristina le ha demostrado que confía en él y, por eso, se está hospedando de manera provisional en su casa.

Ahora, la abogada se ha enterado, gracias a una llamada de teléfono, que la madre de su amigo ha muerto hace unos días y le ha tocado darle la mala noticia.

Destrozado por no haber podido despedirse de la mujer que le dio la vida, Salaverría ha enfurecido. “No he podido decirle que la quiero. Se ha enterado la prensa antes que su propio hijo. ¿Cómo me han negado el derecho a despedirme de ella?”, ha lamentado.

Cristina, por su parte, ha intentado apoyarlo ante este duro revés y le ha demostrado que estará a su lado. ¡Adelántate a la emisión en ATRESplayer PREMIUM!