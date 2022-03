Salaverría confiesa qué ocurrió la noche de la muerte de los marqueses: “Fue un accidente”

Cristina ha vuelto a visitar a Marcos Salaverría en la cárcel para preguntarle el motivo por el que le ha estado mintiendo durante todo este tiempo: “Si tuviste que faltar a la verdad, me gustaría saber por qué”.

Las palabras de la abogada han sorprendido mucho al acusado, sobre todo porque la última vez que hablaron le dejó bien claro que ya no sería su letrada. ¡No podía permitir que le mintieran con tanto descaro!

Pero, ¿tiene algo que ver Ismael con este cambio de actitud? Horas antes, el gerente del King's ha mantenido una sincera conversación con Cristina y le ha dado una gran lección de vida.

“Esencialmente, no te mentí, pero no fui del todo sincero contigo. Aquella noche yo estuve en la casa de los marqueses, pero yo no fui allí a matarlos, sino a robar unas joyas”, le ha asegurado a la abogada.

Los planes se torcieron y, tal y como ha contado Salaverría, “todo fue un accidente”. ¿Quería el padre de Lucía Setien fingir su coartada? ¿Por qué ha estado mintiendo durante todo este tiempo y no contó lo que realmente pasó?

Ahora que ha cambiado la versión de los hechos, ¿podrá seguir siendo su abogada? ¿Lo sacará de la cárcel?

