Salaverría abre su corazón a Cristina: “Necesito que dejes de mirarme como si fuera un asesino”

Marcos Salaverría no ha conseguido, aún, la libertad condicional, pero la gran preocupación de Cristina es que su mujer, Lucía, sigue sin aparecer. “Su abogado me ha llamado y me ha pedido que deje de buscarla”, le ha contado a su cliente.

Pero Salaverría no se da por vencido y así se lo ha vuelto a expresar: “Estoy aquí por la cantidad de mentiras que le ha contado Lucía a la policía”.

Ahora, la abogada piensa en buscar otra forma para defender su inocencia, mientras él le implora que siga buscando a Lucía y le pide un voto de confianza: “No me crees, lo veo en tus ojos. Crees que soy un golfo con suerte…Te aseguro que yo no soy un asesino”.

A pesar de sus palabras, Cristina está hecha un mar de dudas con este caso tan complicado. ¿Cómo puede creerle cuando su coartada no está clara? ¿Por qué nadie le vio si estuvo en los bajos de Orense cuando se produjo el crimen de los Marqueses de Benamazara?

Y, si el asunto es tenso en lo profesional, en lo personal no hay mucha diferencia. Hace unos días, Marcos le hizo una pregunta inesperada y molesta a Cristina…¿Tiene sentimientos y quiere saber si es correspondido?

Eso sí, la abogada, aunque no ha compartido su opinión personal sobre el caso, le ha asegurado al presunto asesino que tendrá una defensa justa. ¿Es inocente como dice?