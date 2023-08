Román, emocionado por la generosidad de Lola: “No me digas que has intentado recuperar el collar por tu cuenta”

La huida de Malena a Alicante se quedó en un plan frustrado. Tras volver arrepentida a casa, confesó que fue ella quien robó el collar y llevó a Lola hasta Curro, que lo había vendido en una casa de empeños. Ahora Lola trata de recuperarlo, pero no consigue reunir el suficiente dinero.

“No me digas que has intentado recuperar el collar por tu cuenta”, dice emocionado Román. La joven, que quiere que todo se solucione cuanto antes, recurre a él para que le ayude. “Solo te pido que todo esto se quede aquí”, le pide a Román, intentando que no denuncien el robo.

Sorprendido por el altruismo de Lola, Román le hace una propuesta que deja sin palabras a la joven. “¿Te importa acompañarme?”, pregunta. Lola, que siente una fuerte conexión con él, accede sin pensarlo... ¡Están cada vez más cerca!