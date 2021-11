Raúl sorprende a Coral con una boda romántica e íntima

Coral, tratando de olvidar a Fran, le comunicaba a Raúl y a Carmen que quería adelantar la boda. La contrarreloj para prepararlo todo ha empezado, algo que ha hecho que Coral se ponga muy nerviosa, y ha provocado un enfado con Raúl por el número de invitados, ya que ella pensaba que iban a invitar a demasiada gente. “En el mundo empresarial una boda es un evento social importante, no puedo no invitar a todos esos compromisos”, le decía Raúl para tranquilizarla. Ella no estaba muy convencida, pero proseguían con la búsqueda del lugar idóneo para celebrar el enlace.

Raúl y Coral paseaban juntos por el club de hípica cuando a él se le ocurre una idea. “¿Celebramos aquí nuestra boda?”, le pregunta el director de Garlo a su prometida. Para la familia de Raúl, esa finca representa muchos recuerdos. Fausto y Germán montaban allí a caballo, y lo mismo hicieron posteriormente sus hijos, Fran y Raúl.

Coral se queda conmocionada. Si es cierta la propuesta de Raúl, la boda será un enlace mucho más parecido a lo que la dependienta de Garlo quería: íntimo y familiar. No se casaría con tanta gente desconocida.