Raúl le pide una cita a Julieta: “Sé que Emilio y tú habéis roto”

Dicen que ‘el que no corre, vuela’, y, tras saber que Emilio ha roto su relación con Julieta, Raúl no ha dudado en pedirle una cita a la joven. “Para estar contigo se necesita espíritu aventurero y eso Emilio no lo tiene. ¿Por qué no tomamos algo uno de estos días?”, le ha preguntado.

Emilio está convencido de que no es la persona que Julieta necesita pero, ¿lo es Raúl? El dependiente de Garlo no sabe que su amigo y su exnovia tuvieron un intenso idilio en Buitrago del Lozoya. ¿Cómo le sentaría esto?

Ahora, Julieta está decepcionada tras el chasco que se acaba de llevar con Emilio y no está receptiva con Raúl, a pesar del ‘feeling’ que sigue habiendo entre ambos.

La joven fue quien le robó una sonrisa al hijo de Carmen en su peor momento y, tal y como le ha hecho saber, quiere volver a ‘aventurarse’, pero las mentiras de Raúl han avivado la distancia: aquellos días se presentó como Javier, un banquero que necesitaba desconectar del estrés de la ciudad…

