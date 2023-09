Rafa visita a Sofía, destrozada tras la huida de Iván: “Me he enamorado de un asesino”

Sofía fue la que encontró a Isidro inconsciente en el suelo del King’s y llamó a la ambulancia de inmediato. Cuando quiso contactar con Iván no pudo y eso le hizo pensar que había huido. ¡Por eso fue a ver a Quintero para pedirle ayuda y consejo!

Sofía está totalmente destrozada y Rafa la encuentra llorando desconsoladamente en el King’s. “¿Cómo he podido esta tan ciega?”, le dice la bailarina sin apenas poder pronunciar palabras por todo el tiempo que lleva llorando. “El amor es ciego a veces”, le recuerda Rafa.

Sofía no entiende que Iván haya tenido el valor de mentirle a la cara todo este tiempo y mucho menos que haya tenido algo que ver con la muerte de Esther. “Mira que me lo decíais todos y yo no os escuché”, se lamenta ella. Aunque, en el fondo, le confiesa a Rafa que siempre tuvo la sensación de que le mentía. ¿Volverá a verlo algún día?