Quintero se prepara para la vuelta de Teresa al barrio: “Yo no le guardo resentimiento”

La mesa de Quintero en El Asturiano está más agitada que de costumbre. El abogado le confiesa a Pelayo y Marcelino que Teresa viene a Madrid y que le ha pedido ayuda con una herencia. “Será que no hay abogados en Madrid”, dice Marcelino sorprendido.

Sin embargo, el abogado asegura que no tiene ningún problema con que vuelva: “Yo no le guardo resentimiento”. A pesar de que la historia de amor que tuvieron no acabó bien y ella se fue a Estados Unidos, Quintero dice haber pasado página.

“Espero que estés controladito”, advierte Marcelino, que no confía en que las aguas se hayan calmado. ¿Cómo será el reencuentro con su antiguo amor?