Quintero abre su corazón tras reencontrarse con Silvia: “No la he olvidado”

“Tengo claro que esto es nostalgia por lo que vivimos”, le dice Quintero a Benigna mientras recuerda su gran historia de amor con Silvia.

Pero su mejor amiga siente que Silvia fue muy importante para Quintero y entiende que aún confunda sus sentimientos. “Te estás enamorando de nuevo”, le advierte, recordando que la mujer ya tiene nueva pareja.

Quintero, con toda su experiencia, tiene claro que algunos amores nunca se olvidan y, en cierto modo, ver a Silvia en la cárcel le ha roto el corazón. “Me he dado cuenta de que no la he olvidado, pero estoy intentando evitar mis sentimientos”, le ha dicho.

Hace mucho tiempo que Quintero y Silvia decidieron poner fin a su relación pero, ahora, ambos sienten que hay una conexión muy especial. Dicen que donde hubo fuego, cenizas quedan. ¿Podrá revivir su amor?