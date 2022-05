¿Qué le ocurre a Cristina?: La abogada se desmaya y cae al suelo tras un fuerte dolor

Cristina y Tony estaban muy ilusionados con el viaje a Venezuela pero, en el último momento, el destino truncó los planes. Eso sí, Libertad, con el permiso de su madre, ha cogido el avión para ver a sus abuelos.

La abogada, tras dejar a su pequeña en el aeropuerto, está muy centrada en el caso que está llevando.

Pelayo, consciente de todo lo que ha pasado, está muy preocupado por ella y teme que no se esté alimentando bien debido al estrés del trabajo.

El hombre ha querido tener un bonito gesto y se ha presentado en su casa con el menú del día del Asturiano, pero se ha sorprendido mucho al ver el estado en el que se encontraba la abogada.

¿Qué le pasa exactamente? La mujer no tenía buen aspecto. Tal y como le ha contado, tiene un dolor fuerte en el estómago y no se encuentra demasiado bien. Pero lo cierto es que no ha querido preocupar demasiado a su vecino.

Cristina, al cabo de unas horas, ha empeorado y se ha desmayado, cayendo al suelo.