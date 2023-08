La preocupante llamada de Ester a Iván tras colarse en una de sus fiestas: “Sácame de aquí ahora mismo”

La inauguración del King’s se ha visto empañada por la ausencia de Ester. Ni Iván ni Sofía sabían dónde estaba la joven y, de hecho, han tenido que contratar a Rafa Conde como camarero.

Lo que nadie imaginaba es que Ester se había colado en una de las fiestas privadas que organiza Iván a adinerados empresarios, donde pasa de todo.

Un hombre ha pensado que Ester era una de las chicas de compañía que contrata Iván para esos eventos y ella no se ha dejado manosear por él. “Aquí hay un baboso que no me deja en paz”, le ha contado a Iván.

Por su parte, Iván le ha pedido que se encierre en una habitación hasta que él llegue a la fiesta, donde pueda llevársela a casa, pero algo ha empezado a torcerse.

La llamada ha finalizado de repente con gritos de la joven. Rápidamente, Iván se ha marchado del King’s en busca de Ester.