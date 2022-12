Los prejuicios avivan la distancia entre Ciriaco y Andrea: “Me he equivocado contigo, ahora sé cómo eres”

Jeros le contó a Ciriaco lo que había ocurrido con Alberto y, aunque no se creía demasiado su versión, ahora ha entendido que no estaba mintiendo.

El haber estado en prisión le está pasando factura en el supermercado. Andrea le ha pedido a Ciriaco que su amigo se controle y no se comporte como si estuviera en el patio de la cárcel y esto ha enfurecido al joven. ¡Está claro que los prejuicios están imponiéndose!

Al recordarle a su prima que él también ha estado en la cárcel y que todo el mundo merece una segunda oportunidad para enmendar sus errores, Ciriaco ha estallado contra Andrea. “Acabas de juzgarlo por el simple hecho de haber estado en la cárcel. Vienes a defender a tu novio y me dejas claro que me he equivocado contigo”, ha expresado.

Además, Ciriaco piensa que la privilegiada posición social de Albertito ha encandilado a Andrea: “Todo porque está forrado…. Pasa de ser un cretino a una buena persona”.