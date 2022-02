Paloma marca distancia con Tina: “No pienso traicionar a Coral”

Tras el cara a cara entre Tina y Coral, Paloma ha tomado una drástica decisión: solo tendrá una relación cordial con la madre de su amiga.

Lo cierto es que Paloma tiene claro que debe seguir siendo un apoyo para Coral, como siempre: “Le prometí que no volvería a hacerle una encerrona. Ella no quiere verte y no pienso traicionarla”, le ha dicho a Tina.

Por su parte, Tina ha aceptado, con gran tristeza, la decisión de la joven. ¿Cómo podrá acercarse a su hija para recuperarla?