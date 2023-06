Nieves pide explicaciones a Vicente tras sorprenderlo con Paola: “¡Dime la verdad!”

No es la primera vez que Nieves ha pillado a Vicente con Paola. La prima de Manolita, muy enfadada, le ha pedido explicaciones al empresario.

En un primer momento, la mujer ha pensado que Vicente tenía una relación con esa mujer, pero nada más lejos de la realidad.

Vicente no confía en Nieves y así lo ha demostrado al contarle una gran mentira sobre el vínculo que hay entre esa misteriosa mujer y él. “Está obsesionada conmigo, hace tiempo tuvimos una relación y no me deja en paz”, le ha asegurado.

Pero los espectadores de ‘Amar es para siempre’ saben que Paola es la cuñada de Vicente y quiere destruirlo por haber causado la muerte de su hermana, Olaya. ¿Descubrirá Nieves la verdad?