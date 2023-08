Una mentira soluciona el problema: Pedro retira la demanda tras las palabras de Quintero sobre su padre

Después de confesarle que el testamento de su padre se quemó en el incendio del despacho de abogados, Quintero le ha pedido a Pedro que acuda a El Asturiano para hablar sobre un tema importante.

El abogado, tal y como le contó a Isidro, sabe que Virgilio, su cliente fallecido, era una persona muy difícil y no quería a su hijo. De hecho, no pensaba dejarle nada porque no confiaba en él.

Pero Quintero ha preferido contarle una mentira piadosa y le ha dicho que, en alguna ocasión, su padre le habló de lo orgulloso que estaba de él y lo mucho que lo quería, a pesar de sus escasas muestras de cariño.

Sin duda, esto ha reconfortado al joven y ha decidido retirar la demanda, llenando de alegría a Quintero. ¡Un problema menos!