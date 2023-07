El mayor secreto de Lola: embarazada de un Quevedo

Lola ha vuelto a la Plaza de los Frutos, pero algo de su pasado le ha perseguido hasta allí. La joven tiene un secreto guardado desde hace tiempo que implica a la familia Quevedo y un romance secreto con uno de sus hijos, Mario.

El matrimonio con Arnau pasaba por una mala racha y la joven tuvo un intenso amorío con Mario. Sin embargo, todo cambió cuando descubrieron que iban a tener un hijo juntos. “Un niño no entraba en mis planes”, aseguró confundido Mario.

El joven tenía claro que no podían tenerlo. “No puedo venir con esto a mi familia”, decía. Sin embargo, Lola no estaba tan decidida. A pesar de no poder contar con el hombre que tanto le había hecho sentir, quería hacerse caso de ese niño.