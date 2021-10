Mauricio extorsiona a Ismael con una deuda “de vida”

Mauricio volvía a la vida de Ismael con aparentes buenas intenciones. Sin embargo, en cuanto su excompañero de prisión descubrió que los Asturianos confiaban en él, Mauricio arrinconaba a Ismael para recordarle que tienen una gran deuda de los años en prisión: le salvó la vida.

Mauricio ha encontrado la manera fácil y rápida de ganar dinero, tan solo necesitaba el lugar y ‘El Asturiano’ es perfecto para el contrabando.

Tras haber sido presionado en varias ocasiones, Ismael se planta con Mauricio: “No voy a permitir que uses ‘El Asturiano’ para tus negocios” pero el expresidiario se guarda un as en la manga, a lo que Ismael no puede negarse.

¿Traicionará Ismael a los Asturianos para saldar su deuda?, ¿rechazará la amenaza de Mauricio a pesar de las consecuencias?

