Manolita recuerda a Raúl el valor de la familia con su duro pasado: “Tu madre te necesita”

Manolita ha escuchado la conversación que Fran y Paloma estaban teniendo sobre Carmen y, preocupada por su amiga, ha decidido hablar con Raúl.

“He venido a contarte algo”. El empresario, muy sorprendido, se ha molestado con la encargada de Garlo: no quiere que nadie reproche su actitud porque, a pesar de todas las críticas, solo pretende ayudar a su madre.

Pero Manolita ha intentado recordarle el valor de la familia con sus palabras: “Cuando caí en un pozo del que casi no salgo, lo único que me salvó fue mi familia. No abandones a tu madre porque las cosas pueden empeorar y la puedes perder para siempre”.

La mujer es consciente de la maldad de Uriarte y está convencida de que Carmen es una buena persona, que ha cometido errores.

Raúl, por su parte, le ha explicado que no lo hace por venganza. “He tomado esta decisión porque soy su hijo, la quiero y solo quiero lo mejor para ella”, ha afirmado.

Carmen está aislada y no puede recibir visitas. Debe sentirse muy sola…¿Reaccionará el joven tras la charla con Manolita?