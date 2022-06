Manolita recuerda a Fran que su talento es inconmensurable: “Usa tu mayor arma contra Uriarte”

Uriarte tiene a Fran entre ceja y ceja y, aunque el creativo está haciendo un gran esfuerzo para continuar con su trabajo en Garlo, el hombre no se lo está poniendo nada fácil.

Tal y como le advirtió a Paloma hace unas semanas, ella, por ser la pareja de Fran, también está en su punto de mira.

Además, Uriarte sabe que Fran es el motivo por el que no funciona el matrimonio de Raúl y Coral y está dispuesto a hacer lo que haga falta para apartarlo de sus vidas.

Tras decidir cruelmente que Paloma no acudiría a recibir el premio por su creatividad, Fran está indignado.

Contándoselo a Manolita, el creativo le ha confesado que está angustiado y cree que Uriarte va a conseguir distanciarlo de su primo.

Por eso, la encargada de la juguetería le ha dado unas palabras de ánimo, recordándole que su trabajo es su mayor arma: “Hay algo que Uriarte no puede quitarte y es la sonrisa de un niño cuando juega con un juguete que tú has creado. Demuestra el talento que tienes. Sigue trabajando y no te rindas”.