Manolita no parará hasta dar con la verdad sobre la muerte de su hija: “La autopsia no me cuadra”

Manolita no encuentra consuelo a la pérdida de su hija Marisol, no come, no tiene fuerzas para seguir y Manolín trata de ayudar a su madre para que no caiga enferma

Manolita no encuentra explicaciones a la causa de la muerte de Marisol después de que el forense haya certificado una sobredosis. La madre de la difunta pone en duda los resultados e intenta buscar una explicación más lógica.

Pero Marcelino se empeña en no abrir la herida y conformarse con lo que dicen los expertos. El padre de Marisol no quiere que Manolita sospeche sobre otra causa y quiere mantener su secreto sobre la relación que Marisol mantenía con Paco.

