Manolita, decidida a pagar por su crimen: “Merezco estar en la cárcel”

Figueras comenzó una minuciosa investigación desde que Juan Zúñiga apareció muerto en el piso de Maica y todo apuntaba a que había sido víctima de un forcejeo. El inspector interrogó al entorno de Zúñiga sin dejar ni un cabo suelto. Todos eran culpables hasta que se demostrase lo contrario, inculpó a todos menos a Manolita.

Mientras que Marcelino se empeñaba en apuntar a Beltrán como asesino de Zúñiga, Manolita se comportaba de una forma extraña.

Hasta que las piezas encajaron y Marcelino comprendió el verdadero y trágico motivo por el que su mujer llevaba días fría, distante y ausente. Manolita no pudo callar más el secreto que la estaba matando y le confesó a su marido, temblando, que ella había matado al diplomático.

Tras esta impactante confesión, Marcelino prometió a Anabel y a su mujer que callarían lo sucedido y se lo llevarían a la tumba. El hijo e Pelayo no podría soportar ver otra vez a su mujer entre rejas y, menos por un accidente.

“Si quiero que Beltrán acabé en la cárcel, yo también tengo que pagar por lo que hecho”

Sin embargo, a pesar de la promesa que le hizo a Marcelino, Manolita no puede con esta carga de por vida: “Que fuese por un accidente no va a hacer que me sienta menos culpable”.

Las palabras de Manuela asustan a Marcelino hasta que confiesa cuáles son sus intenciones: “Si yo quiero que Beltrán acabé en la cárcel por lo que hizo, yo también tengo que pagar por lo que hecho”

Marcelino, aterrado, no logra reaccionar a la honrada y difícil decisión de su mujer que va a destrozar la familia y sus vidas, para siempre.

Adelántate a la emisión de los próximos capítulos en ATRESplayer PREMIUM