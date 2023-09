Manolita le confiesa a Lola lo mucho que le cuesta reprimir sus emociones ante Malena

Malena ha querido ir a visitar a Manolita al supermercado para agradecerle los consejos que le dio hace unas semanas. Si no fuera por ella no se habría animado a cambiar de colegio y no estaría tan feliz.

Manolita ha tenido que aguantarse las ganas de llorar cuando la pequeña se ha abrazado a ella y al llegar a casa ha querido desahogarse con su hija Lola, con quién ya había hablado de Malena el día anterior.

Manolita le confiesa a su hija que le ha entrado mucho miedo: “Es muy difícil mantenerse al margen y lo terrible es que sólo vamos a poder ser espectadoras de su vida. Lola se niega a renunciar a su hija e intenta hacerle ver a su madre que no tienen por qué resignarse.

Sin embargo, Manolita es consciente del poder que tienen los Quevedos y saben que si la verdad saliese a la luz la vida de la pequeña cambiaría por completo. ¿Acabarán sacrificándose por su felicidad?